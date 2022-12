Mart Poomi MM-i kommentaar: Brasiilia samba ei ole veel väga hästi toiminud

Mängu lõpp läks jälle tuliseks. Ühest vasturünnakust, mille puhul võib öelda, et turniiri tsenderdus, löödi ära. Ngom Mbekeli antud palli suunas Aboubakar vastuliikumisel väga õigesti väravasse. Ilus värav ja Aboubakar sai demonstreerida oma six packi. Teine kollane kaart talle küll selle eest tuli, aga teisalt oli esimene kaart teenitud olukorras, kus ta jõudis väga kiiresti kaitsesse tagasi ja võttis vajalikul hetkel maha Martinelli. Ei saa tõenäoliselt pahaks panna, kui sa lööd üleminutitel Brasiilia vastu võiduvärava. Kokkuvõttes on Kamerunist kahju, sest nad näitasid, et neil on väga huvitav ja tugev võistkond. Nad jõudsid füüsiliselt õigel ajal pressingut teha. Lisaks Aboubakarile võib kiita noort mängumeest Woohi ja Napoli mängija Anguissa näitas samuti oma klassi. Vasakkaitsja Tolo hoidis Brasiilia mängijaid kontrolli all ja muidugi väravavaht Epassy tegi hea mängu. Brasiilia võitmiseks peabki sul väga palju õnnestumisi olema. Mitmed mängijad tegid häid sooritusi ning võitlesid sümpaatselt. Kahju, et Kamerun sellise mängu järel väljas on.