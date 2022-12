OTSEBLOGI | Holland asus MM-i play-off'is USA vastu juhtima, aga ameeriklased andsid vastulöögi

Ameeriklaste jaoks on heaks uudiseks, et viimases mängus värava löömise järel trauma saanud Christian Pulisic on paranenud ja saab Hollandi vastu mängida.

Hollandi peatreener Louis van Gaal tunnistas reedel, et nende koondises on mitmel mängijal gripi sümptomid. Siiski avaldas peatreener lootust, et kõik 26 meest on USA-ga mänguks rivis ja sunnitud vahetusi ta tegema ei pea.