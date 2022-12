BLOGI | USA pusis, aga Holland võttis oma ja jõudis MM-il esimesena veerandfinaali

Holland asus kohtumist juhtima kümnendal minutil, kui rünnakuga tuldi paremalt äärelt USA värava alla ja Denzel Dumfries andis hea söödu Memphis Depayle, kes oli ameeriklaste poolt täiesti valveta jäetud ja sai rahulikult palli USA puuri lüüa. Avapoolaja lõpetuseks võtsid Ameerika Ühendriikide mehed veel ühe tabamuse riietusruumi kaasa - taaskord sai Holland paremalt äärelt hästi tulema, Dumfries andis jällegi hea passi ja seekord skooris Daley Blind.

Teist poolaega alustas omakorda USA hea võimalusega, aga hollandlased tõid palli väravajoonelt ära. 76. minutil said ameeriklased aga oma tahtmise: Christian Pulisic pani paremalt äärelt hea palli otse värava peale ja kuigi tundus, et see keris juba peaaegu ise end väravasse, sai Haji Wright siiski end igaks juhuks ka kuidagi palli peale sätitud ning kirjutas tabamuse oma nimele.

Hea momentumi ja emotsiooni saanud USA ei suutnud aga viigiväravani jõuda, vaid viis minutit hiljem tegi hoopis Holland seisuks 3:1. Sealjuures oli värava autoriks seni kahe väravasööduga panustanud Dumfries, kellele nüüd andis omakorda söödu Blind. Skooriga 3:1 kohtumine lõppeski.

Veerandfinaalis läheb Holland kokku Argentina ja Austraalia mängu võitjaga.

Enne mängu:

Holland on Kataris võitnud A-alagrupi, kus alistati Senegal ja Katar võrdse tulemusega 2:0 ning viigistati Ecuadoriga 1:1. USA meeskond teenis B-grupis Inglismaa järel teise koha. Ameeriklased viigistasid Walesiga 1:1 ja Inglismaaga 0:0 ning tagasid edasipääu viimase vooru 1:0 võiduga Iraani üle.

Ameeriklaste jaoks on heaks uudiseks, et viimases mängus värava löömise järel trauma saanud Christian Pulisic on paranenud ja saab Hollandi vastu mängida.