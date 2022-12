Joel Indermitte jalgpalli MMi kommentaar: Uruguay poolt terviklikult hea mäng

Suures pildis mõõdus mäng täielikult Uruguay kontrolli all, nad suutsid Ghana mehed hoida oma väravast eemal ja nende poolt ei olnud üldse ohtu. Uruguay poolt igatahes terviklikult hea mäng.

Veidi jääb minu jaoks varjutama kaks penalti otsust, mis uruguailastele andmata jäid või olid vähemalt penalti lõhnalised ja see, kas nad lõpuks ka olid, on raske öelda. Aga see oli kindlasti koht, mis seda kohtumist natuke varjutas.