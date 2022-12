Indrek Schwede jalgpalli MMi kommentaar | Portugal – Lõuna-Korea: alguses ebamugav, lõpuks põnev

Portugal - Lõuna-Korea 1:2

Igat mängu, kus ühel meeskonnal on edasipääs tagatud, on ebamugav vaadata. Ebamugavaks teeb selle kahtlus: kui väga on edasipääsu taganud pool motiveeritud kõike välja panema? Tõenäoliselt antakse põhimeestele puhkust, mis teeb võitu vajavale poolele asja lihtsamaks ja see on ebaõiglane nende suhtes, kes paralleelselt kulgevas kohtumises tões ja vaimus oma parimate poegadega võitu püüavad. Ja pisut elavama fantaasiaga pealtvaataja võib mõne palluri ebaõnnestunud liigutuste taga hakata nägema tahtlikku mängu äraandmist.

Samas oli H-alagrupis hea see, et ilmselgelt tahtis Lõuna-Koreaga mänginud Portugal saada alagrupivõitu, et kaheksandikfinaalis vältida kohtumist Brasiiliaga. Ja see asjaolu, et kõigil oli teoreetiline võimalus edasi pääseda. Suurturniirid on varemgi näidanud, kuidas üllatuspann muudkui säriseb ja nii on olnud tänavugi.

Alagrupi viimase vooru mängud oma parimas kastmes tähendavad spordisõbrale seda, et samaaegselt on väga huvitav olla kursis mõlema mängu skooriga. Sündmused kahel väljakul tõestasid, et nii oli seekordki. Parim viis sellisel puhul ülevaadet omada on mõnes jalgpalliäpis aktiveerida mõlemad mängud ja kui telefon värava saavutamise puhul piiksub – ja väravat pole löödud sinu vaadatavas matšis – tuleb kiiresti kanalit vahetada. (Minul tuleb sellise vaatamisega seoses alati meelde üks jabur tagurpidilugu. Tehnoloogia meie telefonis annab pidevalt märku saabuvast infost. Mina istusin ükskord A. Le Coq Arenal, vaatasin üht Euroopa klubisarja mängu ja kui mu telefon taskus piiksus, vaatasin eriti ergastunult väljakult: kohe näeb väravat!).