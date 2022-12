Eesti sai kolm uut kõrgeima kategooriaga treenerit

Sõõrumaa sõnul on treenerid oma õpilastele eeskujud ning tal on hea meel, et Eestis on kolm uut kõrgeima kategooria treenerit. „Aitäh teile, kallid treenerid! Te pole lihtsalt head treenerid, vaid oma ala tipud. Aitäh teile oma aja, oskuste ja energia panustamise ja pühendumise eest! Soovin, et teil jätkuks sitkust ja tahtmist meie noorte ja täiskasvanutega tööd edasi teha ning ühiskonnas seda vastutusrikast rolli edasi kanda,“ sõnas Sõõrumaa.

Tartu Ülikooli Akadeemilises Spordiklubis kergejõustiklasi juhendav Taivo Mägi oli väga tänulik. „See on suur tunnustus kogu meie tiimile –Annele, Rasmusele, Marisele ja Gritile,“ ütles Mägi EOK kontoris tunnistust kätte saades.

Omanimelises iluuisutamisklubis lapsi ja noori treeniv Anna Levandi lisas, et olla kaheksanda kategooria treener on tema jaoks suur au. „Eliittreenerid ei treeni mitte vaid tippsportlasi, vaid me alustame noortega juba päris väikesena ning kasvatame kõik üles nagu oma lapsed. Aitäh selle tunnustuse eest!“

Kokku on EOK treenerite komisjon andnud kaheksanda kutsetaseme nüüdseks kaheksale Eesti treenerile – lisaks eelmainitutele on kõrgeima kategooria treenerid Märt Kermon (korvpall), Matti Killing (sõudmine), Rein Ottoson (purjetamine), Siiri Põlluveer (ujumine), Peeter Vahtra (võrkpall). Tänase seisuga on Eestis kehtiva treenerikutsetunnistusega 4014 juhendajat.