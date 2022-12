Jalgpalliliit väljastas UEFA A kvalifikatsiooni tunnistuse 18 treenerile

Treenerite A kvalifikatsiooni koolitaja Indrek Koseri sõnul möödus õppeprotsess edukalt. „Mul on väga hea meel, et saime kogu programmi läbi teha ilma ühegi takistuseta. Samuti teeb rõõmu, et meil õnnestus kaasata väga palju oma ala spetsialiste kursuse läbiviimisse. Enda poolt tahaks tänada klubisid ja treenereid, kes lasid osalejatel enda klubi võistkondade juures vaatluspraktikaid läbi viia. Lisaks suur tänu Lauri Nuumale, Vjatšeslav Zahovaikole ja Martin Klasenile, kes jagasid osalejatega enda tööpõhimõtteid ja treenerina töötamise kogemusi,“ sõnas Koser.