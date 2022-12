OTSEBLOGI | Brasiilia läheb alagrupi võitu kindlustama, teine edasipääsukoht on lahtine

G-alagrupis on enne tänast liidriks Brasiilia. Sambamaa meestel on kirjas kaks võitu - 2:0 alistati Serbia ja 1:0 Šveits - ning tabelis annab see kuus punkti. Edasipääs on nende jaoks juba kindel, aga ilmselt tahab Brasiilia alagrupi esikoha endale kindlalt kätte mängida, sest sellisel juhul pääseksid nad play-off'e mängima tabelipoolele, kus ootavad hetkel ees Holland-USA, Argentina-Austraalia, Jaapan-Horvaatia ja H-alagrupi teine meeskond. Kui brasiillased peaksid oma alagrupis saama teise koha, ootab neid aga ees tabelipool, kus on juba Inglismaa-Senegal, Prantsusmaa-Poola, Maroko-Hispaania ning lisaks H-alagrupi võitja.