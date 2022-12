M-Spordi sõitja vihjas, et tema tulevik sõltub Tänaku otsusest

Fourmaux sõnas Prantsuse väljaandele Auto Hebdo, et on pidanud läbirääkimisi, kuid uue hooaja osas on kõik ikkagi lahtine.

„Läbirääkimised jätkuvad. Mul olid need M-Spordiga väga head, aga ka teiste tiimidega. Midagi pole veel fikseeritud. Kõik oleneb nii sponsorite kui Ott Tänaku otsusest... Ikka mõtlen sõitmisele, aga kellega, mida, kuidas... hetkel jääb selgusetuks,“ lausus 27-aastane prantslane.

Ott Tänak pole siiani kinnitanud, kas ta uuel hooajal WRC-s sõidab või mitte. Kui eestlane võtab vaheaasta, kas see annaks Fourmaux`le M-Spordis võimaluse? „See on küsimus, mida kõik küsivad. Kui tema [Tänak] otsustab 2023. aastal rallidel mitte osaleda, on kindel, et M-Sport vajab oma Pumadele sõitjaid,“ ütles Fourmaux.

Prantslane lisas, et annab endast maksimumi, et järgmise hooaja avaetapil Monte Carlos WRC-masinaga stardis olla. „See on mu lemmikralli, seega teen kõik, et võistelda,“ lausus ta.