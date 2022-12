Laupäeval toimub Rakveres tipptasemel võitlusspordiõhtu Underground Fight Night

UFN-il astuvad ringi:



• Tom-Tristan Piirsalu ja Markus Mittal

• Olavi Tanel Kask ja Rasmus Maivel

• Sander Reemets ja Matteus Lehiste

• Bohdan Oliinyuk Ukrainast ja Marek Saar

• Baba Nadjombe Prantsusmaalt ja Marko Šults

• Soufyane Ouazzani Prantsusmaalt ja Jevgeni Ravluševits

• Jason Polydor Prantsusmaalt ja Ott Remmer



Võistluseelne aeg on poksijatele põnev



Marko Šultsi motiveerib võistlema tahe saada paremaks sportlaseks, kui ta oli eile. Ta ütleb, et iga treeninglaager kasvatab oskusi. Iga matš arendab.



Poksija ja treener Marek Saar ütleb, et talle on alati meeldinud võistluseelne aeg, kus peab ennast töö kõrvalt sundima veelgi enam treenima. See annab muidugi ka parema vormi ja muudab elu huvitavamaks.



Iga saavutus on poksijatele oluline



Jevgeni Ravluševits, võitlejanimega ZhoraXXL treenib Hispaanias Lloret de Maris. Ta usub, et kui suudad ringis lööke vastu võtta ega karda neid, oled ka elus vastupidavam. „Iga saavutus poksis on oluline ja kõik saavutused olenevad üksteisest,“ arvab ta.



Markus Mittal leiab, et suurem osa võistluseks ettevalmistust on küll füüsiline, aga oluline on ka vaimne ettevalmistus. Küll aga soovita ta enne matši üle mõelda – kui oled oma mõtetega n-ö motivatsiooni keskel, siis võid sellest lihtsalt väsida ja siis kaob ka motivatsioon.