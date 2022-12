Mattias Käidi MM-i kommentaar: lohakusvigu teinud sakslastele sai saatuslikuks veerandtund avavoorus

Mängu alguses oli kohe näha, et Saksamaa asus seda tempokalt dikteerima, nad otsisid kiiret väravat. Esimesed 15 minutit oli mäng täiesti sakslaste kontrolli all ja nad said oma tahtmise juba 10. minutil, kui Serge Gnabry peaga värava lõi. Pärast seda oli silmaga näha, kuidas tempo langes – Saksamaa oleks justkui seisuga rahul olnud, aga tegelikult oli nende olukord alagrupis väga ärev. Nad üritasid palli ühelt äärelt teisele kiigutada ja ruumi leida, aga Costa Rica oli väga oma värava lähistele surutud ja kaitses kõvasti.