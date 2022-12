Jalgpalli MM-i kohapeal vipina nautiv Kaido Höövelson: kallis, aga väga kihvt riik

„Kuna mul on ettevõte Jaapanis, siis kutsusin oma suuremad kliendid mängu vaatama. Võtsime piletid üsna ammu, sealjuures vip-paketi hinnad algasid 8000 eurost. Selle hinna eest saab kohtumist vaadata, on äriklassi istmed, saab süüa-juua ning igal sammul on inimene, kes sinu eest hoolitseb. Väga privaatne ja luksuslik – ütleme nii, et vastavalt hinnale on ka teenus,“ muljetab Kataris MM-i vaatav Kaido Höövelson.