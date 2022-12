LeBron James: miks me räägime Irvingust, mitte ühe praeguse klubiomaniku 65 aasta tagusest rassismist?

Mis teeb asja kummaliseks, on tõik, et asi juhtus 1957. aastal, Jones oli toona 14-aastane ning on varemgi öelnud, et ta oli seal kohal. Sellest hoolimata leiavad aga mitmed sportlased ja fännid, et 80-aastase mehe peaks liistule tõmbama. Teema tõmbas üles ka NBA äss LeBron James.

„Mul on musta mehe ja musta sportlasena tunne, et kui me teeme midagi valesti või meiega ei nõustuta, siis on see teema igas ajalehes ja uudises. Siis võetakse need teemad üles. Mulle tundub, et Jerry Jonesi foto jutt vaikiti maha. Jah, ma tean, et see oli aastaid ja aastaid tagasi ning me kõik teeme vigu. Kuid asi maeti maha ja öeldi: okei, liigume edasi. Ma olen pettunud, et ma ei saanud sellel teemal teilt küsimusi,“ lausus ta.