JAANUS KRIISK | Eesti keel kui koondiste peatreenerite kasutamata võimalus

Sportlased seisavad, käed üksteise õlgadel, rahvusvärvides, kõlab kodumaa hümn, pealtvaatajad seisavad püsti, julgematel parem käsi südame kohale asetatud. Enamik olenemata viisipidamisoskusest laulab kaasa. Selline on ideaalpilt rahvuskoondise mängueelsest rituaalist. See on see, mis teeb koondise mängu eriliseks ja ülikommertsialiseerunud pallimänguäris ainulaadseks. Mäng ainult võidu peale oma kodumaa nimel, au nimel.