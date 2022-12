DELFI VIDEO | Kusti Nõlvaku medalikogu täienes istevõrkpalli meistrikullaga

Protokoll paljastab, et Nõlvak pälvis ka turniiri universaalseima mängija auhinna. Pole paha auhinnasaak, arvestades, et endine Eesti saalivõrkpalli koondislane ja selle aasta rannavõrkpalli MM-i viies mees tegi alal, mis tema peres juba ammu au sees on olnud, debüüdi!

„Minu jaoks on see super perega ajaveetmise viis,“ rääkis Nõlvak Delfi kaamera ees. „Füüsiliselt on tegu kergema alaga kui tavavõrkpall, kui endale see mäng selgeks teha. Kõige raskem on meeles hoida, et puusad peavad maas olema, ei tohi isegi põlvedele tõusta.“