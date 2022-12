Mõtted enne mängu: Olukorras, kus Marokole piisab viigist, et alagrupist edasi saada, siis tekib tunne, et tegu on suure üllatusega „väikese“ koondise poolt, aga teades, et Marokos elab ligikaudu 40 miljonit inimest + hinnanguliselt 5 miljonit marokolast elab väljaspool Marokot ning koondise põhimehed tulevad klubidest nagu Bayern München, West Ham (üleminekusumma 35 miljonit), Sevilla (üleminekusumma 20 miljonit), PSG (üleminekusumma 60 miljonit), Chelsea (üleminekusumma 40 miljonit) jne., siis see üllatus enam nii suurena ei tundugi.