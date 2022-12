KUULA | „Kõva kärbes“ korvpalli eri: spordiviktoriin pani higistama Gregor Arbeti, Indrek Kajupanga ja Siim Raudla

Saatesse on võimalik saata ka oma küsimusi. Parima küsimuse esitajale on välja pandud auhinnad. Nutikaid mõistatusi ootab meiliaadress kovakarbes@delfi.ee. Olgu ette ära öeldud, et järgmine saade läheb eetrisse jalgpalli MM-i viimasel nädalal, mistõttu tuleb ka saade rohkem jalgpalliteemaline.