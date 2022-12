SK Tapa jätkas head hoogu ka meistriliigas

Selle järel küll mäng võrdsustus, kuid HC Tallinn siiski vahet vähendada ei suutnud. Külalised olid taas tulnud mängule vaid üheksa palluriga ja poolajaks olid N.R Energy mehed vahe suutnud taas kaheksa värava peale viia.



Teise perioodi alguses mäng enam põnevamaks ei läinud ja SK Tapa vaid kasvatas vahet. 41. minutil tegi Endrik Jaanis seisuks 24:12 ning kümme minutit hiljem tõi resultatiivset mängu näidanud Ilja Kosmirak tabloole numbrid 30:17. HC Tallinna Volodymyr Shcherban teenis veel mõned hetked enne lõppu punase kaardi ja N.R Energy jättis kindla 35:21 võiduga punktid koju. SK Tapa eest viskasid Ilja Kosmirak kaheksa ja Endrik Jaanis neli väravat. HC Tallinna poolel tabas Danil Gumianov üheksal korral.



„Täna sujus meil mäng esimestest minutitest väga hästi. Saime palju lihtsaid väravaid, mille pealt oli lihtne oma mäng käima saada. Positiivne oli see, et kõik said mänguaega ning skoorijate nimekiri oli täna väga lai isegi. Ootasime täna kergemat mängu, et tulevastes tasavägisemates mängudes enesekindlamad olla ja üksteise peale rohkem loota,“ olid SK Tapa palluri Ilja Kosmiraki esimesed emotsioonid pärast kohtumist.