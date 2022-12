Argo Arbeiteri MM-i kommentaar: Kevin De Bruyne`ist on kahju

Mängus Horvaatia vastu oli Belgia poolt teine poolaeg kogu selle turniiri parim, aga siiski mitte piisav, et alagrupist edasi saada. Kokkuvõttes oli nende mäng minu jaoks seekord ikkagi pettumus.

Alagrupi kokkuvõtteks oli Belgia täielik pettumus ja kahju Kevin De Bruyne`ist, kes on üks maailma parimaid mängijaid. Maroko näitas väga head meeskondlikku tegutsemist, koostöö mängijate vahel toimis ja nad said teenitult edasi. Kanada tegi esimese mängu hästi, aga klassivahe oli ikkagi sees ja siin ei ole midagi öelda.

Horvaatia võimalused turniiri edukalt jätkata on head, sest neil on võimalused ja oskused ükskõik kellega maailmas edukalt mängida. Neil on väga distsiplineeritud ja mobiilne meeskond suurepärase keskväljaga.