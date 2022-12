Belgia peatreener paneb ameti maha. „Saame MMilt lahkuda püstipäi“

„MM-il pole lihtne mänge võita. Esimeses mängus (Kanada 1:0 - toim.) me ei olnud meie ise, teises mängus (Maroko 0:2) saime teenitud kaotuse. Täna olime valmis, lõime võimalusi ja me ei kahetse,“ kommenteeris Martinez.

„Te näete Youri Tielemansi ja teisi noori mängijaid – kuldne põlvkond teeb midagi, mis toob kaasa järgmise põlvkonna,“ jätkas peatreener ja lisas: „Me tahtsime edasi pääseda, aga olen kindel, et ka teised rahvuskoondised tahtsid edasi pääseda. Eelmisel MMil võitsime alagrupifaasis kolm mängu, tahtsime lõpuni minna.“

Hiljem kinnitas Martinez, et lahkub ametist. „See oli minu viimane mäng Belgia koondise peatreenerina, seetõttu võite ette kujutada, et see oli emotsionaalne.“