Serbia jalgpallitäht sattus tähtsa mängu eel seksiskandaali

Serbia meedias väideti, et Torino Juventusesse kuuluv Vlahovic pole just seetõttu MMil mänguaega saanud, et tal on salasuhe koondise väravavahi Rajkovici naise Anaga.

„Mul on kahju, et pean MM-i pressikonverentsi sel viisil alustama, kuid ma pean sellest rääkima, sest see on minu nimi, mida laimatakse,“ lausus Vlahovic. „See, millest me kõik loeme ja kuuleme, on nii absurdne, et seda on raske kommenteerida. Ilmselt on neil inimestel igav ja neil pole midagi paremat teha, sest nad on pettunud või vihased, kuid tundub, et nende põhitöö on hetkel meeskonna huvide vastu töötamine.“