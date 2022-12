OTSEBLOGI | Hädasti punkte vajav Saksamaa läks kiirelt Costa Rica vastu ette

E-alagrupi seis enne täna õhtut on selline:

Meenutuseks, et avavoorus sai šokk-kaotuse Saksamaa, kes jäi 1:2 alla Jaapanile. Teises voorus tegid sakslased hispaanlastega 1:1 viigi, kuid see tähendab olukorda, kus neljakordsed maailmameistrid vajavad nüüd Costa Rica vastu kindlasti võitu. See ei pruugi aga olla nii lihtne ülesanne kui paberil tundub, sest Costa Rica sai küll avavoorus 0:7 sauna Hispaanialt, kuid teiseks vooruks suudeti end koguda ja alistada 1:0 Jaapan.