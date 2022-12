Ghana rahvuskoondis on alustanud tänavust MM-i 2:3 kaotusega Portugalile ning sama tulemusega alistati omakorda Lõuna-Korea. Näidatud on Aafrika meeskonnale omaselt väga füüsilist ja emotsioonidele toetuvat mängu, mis annab lootust, et kohtumine lõuna-ameeriklastega ei jää neile turniiri viimaseks.