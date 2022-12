Joonas Tamme MM-i kommentaar: argentiinlaste tugevus on palliga mäng ja individuaalne meisterlikkus

Poola – Argentina 0:2

Argentina oli 90 minutit igas mängunüansis poolakatest väga üle. Poolal ei olnud ühtegi lööki raami ja sisuliselt ka mitte mingeid võimalusi. Paistis, et viik sobis neile. Hiljem selgus, et sobis ka kaotus. Mängupildist paistis, et nad läksid selle peale välja, et kaitses oleks kõik korras. Esimene poolaeg oligi neil kaitsetöö hea, aga teine poolaeg hakkas tekkima palju auke. See andis Argentinale veelgi paremaid võimalusi. Poola võib rõõmustada, et nad sellise mänguga ainult kaks väravat võrgust korjama pidid. Nende väravavaht Szczęsny tegi ka paar otsustavat tõrjet ja eriti märkimisväärne oli penalti ära võtmine.

Enne mängu arvasin, et Poola suudab rohkem palliga mängida. Eeldasin, et kui nad on kaitses head, siis oskavad kontrarünnakuga survet tekitada, aga seda nad ei suutnud. Samas esimesel poolajal olid nad kaitses väga tublid: oma karistusala oli suurte jõududega kaitstud. Treener oli ilmselt andnud korralduse mängida madala blokiga, mida nad tegid hästi. Teine poolaeg see enam millegipärast ei toiminud.

Argentina teeb tugevaks nende suurepärane palliga mäng, mis on läinud järjest paremaks. Söödumäng ja liikumised. Just see, et Messi tuleb natuke alla pallile vastu ja kui tal tekib ruumi, siis toob ta väga hästi ääred mängu. Nende mäng on väga mitmekülgne, mida on vastastel raske kaitsta.

Üllatav oli see, et teine poolaeg nii Argentina kätte läks. Võib ainult tuletada, et kuna Argentina mehed mängivad klubijalgpalli kõrgemal tasemel kui poolakad, siis on nende palliga mäng selle võrra parem. Muidugi ka individuaalne meisterlikkus on hoopis parem kui Poolal.

Otsest lemmikut ei ole, aga praegu on väga meeldinud Hispaania ja Prantsusmaa mäng (kui viimane mäng välja arvata). Kui veel üldisemalt senist MM-i vaadelda, siis ma ei oleks arvanud, et Taani oma alagrupis viimaseks jääb. Eelmisel suurturniiril mängisid nad väga hästi. Kui vaadata nende mängijaid ja üldse Taani jalgpalli, siis eeldasin, et nad lähevad alagrupist edasi. Kui mõtlen veel teiste alagruppide peale, siis väga suuri üllatusi pole olnud. Suur üllatus võib tulla veel Saksamaaga, kes mängib täna õhtul Costa Ricaga alagrupist edasipääsu peale.