Narkojoobes rooli istunud valitsev maailmameister võib minna pikaks ajaks trellide taha

Vaid 18-aastane bulgaarlane on tõstmise tõusev täht. Hoolimata oma noorusest võitis ta eelmisel aastal Taškendis MM-kulla, lisaks on noormehel kodus kaks EM-medalit. Samuti näis, et on vaid aja küsimus, millal Nasar saab enda nimele maailmarekordi.

Ent MM-tiitli kaitsmise asemel peab ta kaitsma ennast hoopis kohus. Bulgaarlane jäi autoroolis vahele lubadeta sõiduga, ta masinast leiti kanepit ja sportlane loobus narkotestist. Kui meedia loo mõned kuud tagasi avalikustas, siis lükkas Nasar kõik süüdistused tagasi.

„Mul on professionaalse sportlase elustiil. Ma pole üldse seal piirkonnas käinudki, kus mind väidetavalt peatati. Olin toona Sveti Vlases asuvas korteris. Saan seda tõestada. Selliseid süüdistusi on ebamugav isegi kommenteerida. Mul on häbi mõelda, et oleksin midagi sellist teinud,“ kinnitas ta toona.

Kui Maailma Antidopingu Agentuur (WADA) on uimastite tarvitamise osas leebe ning nõustamisega nõustumise korral võib pääseda ka kuu pikkuse keeluga. Ent Bulgaaria seadused on märgatavalt vängemad ning sellise teo eest võib teda oodata kuni kolmekuuline vanglakaristus. Kui Nasar sai aru, et tegu pole lihtne, siis ta võttis süü omaks ning ootab nüüd kohtuotsust.

Bulgaaria tõsteliidu juht kinnitas, et Nasar sõidab hoolimata negatiivsest õhkkonnast MM-ile.