VIDEO | Trügimine, sõnelus ja vilekoor – Kalev/Cramo ja Brindisi mäng päädis taas rüselusega

Brindisi hingekirja kuuluv Joonas Riismaa vaata juhtunule tagasi väikese muigega. „Kõik oli õige, see käibki korvpalli juurde. Meie fännid võõrsil andsid Kalevile vilet, see oli õige, et saime ka vastu. Kalevi fännid olid väga toredad, võrreldes Itaaliaga on olek ja kaasaelamine teistmoodi. Eestis on asi rohkem koordineeritud, Itaalias panevad kõik omaette, aga võib-olla lärm on selle võrra suurem,“ möönis ta.