35-aastane NHL-i täht sai insuldi

Meeskonna juht Ron Hextall teatas, et Letang sai esmaspäeval insuldi. Spordidirektori sõnul oli juhtunu kõigile suur šokk, ent 35-aastane sportlane on heas tujus. „Oleme õnnelikud, et Krisiga on kõik hästi. Ja oleme väga tänulikud tema eest hoolt kandnud meditsiinipersonalile ja arstidele,“ lausus Hextall. „Ta on jääl sõdalane, aga ennekõike on ta poeg, isa, abikaasa ja sõber. Tema tervis on meile kõige tähtsam.“

Tegu pole Letangi esimese insuldiga, sest sama hädas tabas teda 2014. aastal ja toona jäi ta spordist eemale kaheks kuuks. „Mul vedas, et tunnen oma keha piisavalt hästi ja tunnen ära, kui midagi on valesti,“ nentis Letang ise. „Kuigi sellest teemast on keeruline avalikult rääkida, siis loodan, et see tõstab teadlikkust. Minu jaoks on oluline, et meeskonnakaaslased, perekond ja fännid teaksid, et minuga on kõik korras. Usun, et olen varsti jääl tagasi.“