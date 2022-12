BLOGI | Eesti teatevõistkonnad tegid oma ära, võimu näitasid Norra mehed ja Rootsi naised

Kell 14.30 algava naiste 4 x 6 km teates on stardinimekirjas 17 võistkonda. Meie kolmes esimeses vahetuses on Regina Ermits (sai kolmapäeval naiste 15 km individuaaldistantsil 62. koha), Tuuli Tomingas (66.) ja Susan Külm (53.), ent suurem küsimärk on eelmisel nädalal koroonasse nakatunud Johanna Talihärm, kes avavõistlusel kaasa ei löönud. „Valmis või mitte, siin me läheme!“ võttis Talihärm ise sotsiaalmeedias oma seisu kokku.