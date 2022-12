TÄNA OTSEBLOGI | FIFA edetabeli teisel meeskonnal on MM-il selg vastu seina

F-alagrupis on keerulises seisus Belgia koondis, kes avamängus alistasid raskustega 1:0 Kanada ning seejärel kaotasid 0:2 Marokole. Nii on FIFA edetabeli teine meeskond seisus, kus neid viik ei pruugi enam edasi viia. Belgia kohtub täna Horvaatiaga, kellel on kirjas 0:0 viik Marokoga ja 4:1 seljavõit Kanada üle.

Kahe mängu järel on Horvaatial tabelis 4 (väravate vahe +3), Marokol 4 (+2), Belgial 3 (-1) ja Kanadal 0 (-4) punkti. FIFA egiidi all toimuvatel turniiridel loetakse võrdsete silmade puhul esimese asjana just väravate vahe, mis loob õhtuks väga erinevaid stsenaariume, sest edasipääsulootused on minetanud vaid Kanada.