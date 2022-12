Mario Pruuli MM-i kommentaar: Mehhikol puudus sel turniiril „maagiline“ mängija

Poola mäng on nendega võrreldes kompleksem ja neil on võimalus jõuda kaugemale. Poolakatel on Robert Lewandowski näol olemas ka see „maagiline“ mängija, kes võib üksi asjad ära otsustada.

Kohtumises Saudi Aaraabia vastu püüdsid mehhiklased mängida rohkem läbi äärte, nad ründasid saudide liinitagust ja ääretsoone, kus püüdsid palli üle vastasmängijate viia ja siis ründasid kolme – nelja mehega kasti, kus üritasid siis mänguvahendit väravasse rammida. See neil paraku ei õnnestunud.

Kaks väravat, mis mehhiklased täna lõid tulid mõlemad standardolukorrast ja nii jäi sel MM-il neil mängust värav löömata ning kui sa kolme mänguga ei suuda mängust ühtegi väravat lüüa, siis sa ka õigustatult jääd alagruppi pidama ja ei vääri edasi saamist.

See oli mul sel aastal esimene kord, kui nägin Saudi Araabia mängu. Kahte esimest kohtumist ei saanud otse vaadata ja kuigi kokkuvõtteid nägin, siis nende mängu üldpilti need ei näidanud. Saudide mängu vaadates meenus mulle esimene kohtumine, mida ma nende esituses 2002. aastal Saksamaa vastu nägin. Nad kaotasid selle 0:8 ja mäletan, et Miroslav Klose õudselt lammutas seal ja lõi vist ka kübaratriki.

Mäletan, et siis ei olnudki Saudi Araabia meestel mingit mängu, aga täna on nad selle vahe Euroopa ja Lõuna-Ameerika tippsatsidega võrreldes palju väiksemaks teinud. Saudid on kogu aeg olnud individuaalselt korralikul tasemel, kuid vahe on tulnud sisse meeskondlikus mängus ehk varem puudus neil selge plaan ja idee millest püüda kinni pidada.

Kohtumises Mehhiko vastu jäi Saudi Araabial puudu palliga positsiooni rünnakust, kus oli raske nende plaanist täpselt aru saada. Oli näha, mis mõttega nad kaitsesid, mis oli küll natuke imelik ja Mehhiko sai oma võimalused, kuid samas tegutseti ikkagi kindla printsiibiga ja üritati vastast kinni hoida. Argentiina vastu see ka toimis.