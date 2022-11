Moncet tegi konkurendi aadressil torke: pole saladus, et Hyundai keskkond erineb M-Spordi omast

Moncet on kindel, et Breen saavutab Hyundais oma tõelise taseme. „Teame tema võimeid ja teame ka, et saame temaga hästi koostööd teha. Järgmisel aastal on ta meiega kindlasti teises olukorras,“ ütles Moncet DirtFishile. „Võib-olla on tal vähem survet. Meie ülesanne on tuua välja tema parim.“