OTSEBLOGI | Argentinal on jalgpalli MM-il selg vastu seina. Kas Messi toob kastanid tulest?

Viimase vooru eel oleme seisus kus edasipääsu lootus on kõigil neljal rahvuskoondisel. Alagruppi juhib Poola, kuid väga hea võimalus on kaheksandikfinaali pääseda ka viimasel kohal oleval Mehhikol. Vaatame lähemalt, millised on kõigi nelja koondise võimalused edasipääsuks.

Kui koondised lõpetavad kolmanda mänguvooru järel võrdsetel punktidel vaadatakse esmalt väravate vahet. Poolal on see +2, Argentiinal +1, Saudi Araabial -1 ja Mehhikol -2. Kui ka see on võrdne vaadatakse üldist löödud väravate arvu (Poola 2, Argentiina 3, Saudi Araabia 2, Mehhiko 0). Viimasena vaadatakse omavahelisi mänge.