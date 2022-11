Hispaania meedia: Cristiano Ronaldo võtab vastu pakkumise, mis toob talle aastas sisse 200 miljonit eurot

Ronaldo kuulus viimati Manchester Unitedi hingekirja, kuid kriitiline intervjuu Piers Morganile lõpetas selle töösuhte. Ronaldo esmane siht on olnud kokkuleppele jõudmine mõne Euroopa absoluutse tippklubiga, kuid tipptiimid on järjepanu avalikult teatanud, et neil ei ole Ronaldo teenete vastu huvi.