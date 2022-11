Viimased traavivõistlused Tallinna Hipodroomil juba sel laupäeval

Võistluspäev algab kell 11 pidulike avasõnadega ning lõppeb kell 16. Lisaks traavlitele panevad ennast rajal proovile ka punnvõrrid ning toimub speedway-mootorrataste demosõit, samuti esineb Eesti diskolavade kuninganna Nancy. Traditsiooniliselt on pealtvaatajatel võimalik oma õnn proovile panna totalisaatoril. Avatud on kohvik ja saab proovida ratsutamist ja ponisõitu. Sissepääs üritusele on tasuta!