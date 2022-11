Pärnul on enne viimast mängu C-alagrupis kirjas kaks võitu ja kolm kaotust ning lootused edasi pääseda on neil kustunud.

Fribourgil on samuti koos kaks võitu ja kolm kaotust. Esikohta on jagamas Den Bosch Heroes ja FC Porto. Mõlemal on kirjas kolm võitu ja kaks kaotust.