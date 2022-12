Eesti korvpallipõlvkondade edetabel. Esimene Kalev tipus, praegune Tulevikukoondis vägevam kui Kangur & Co.

Nüüd, kui pildile on ilmunud uus Eesti korvpallikoondis, kipub kohe vaidluseks ja võrdluseks, et kuhu see Meie Mängu ajaloos paigutub. Järeldusi oleks ennatlik teha, sest sats on sedavõrd noor, et mõnel mehel pole veel vuntski kasvama hakanud, mistap potentsiaali on rohkesti. Alles tosina aasta pärast saab teha lõpliku kokkuvõtte. Ent milline on praegune seis ja mida tuleks teha, et edetabelis kõrgemale jõuda?