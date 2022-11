TÄNA OTSEBLOGI | D-alagrupis heitlevad teise koha nimel kolm koondist.

Oleme jõudnud kolmandasse mänguvooru seisus, kus Prantsusmaa on edasipääsu kindlustanud ning kolm ülejäänud rahvusmeeskonda hakkavad heitlema grupi teise koha peale. Vaatame lähemalt millised võimalused on kõigil kolmel koondisel edasipääsuks:

Alustuseks tabeliseis enne viimast mänguvooru: 1.Prantusmaa (6p), 2.Austraalia (3p), 3.Taani (1p), 4.Tuneesia (1p).

Kui koondised lõpetavad kolmanda mänguvooru järel võrdsetel punktidel vaadatakse esmalt väravate vahet. Prantsusmaal on see +4, Austraalial -2, Taanil -1 ja Tuneesial samuti -1. Kui ka see on võrdne vaadatakse üldist löödud väravate arvu (Prantsusmaa 6, Austraalia 2, Taani 1 ja Tuneesia 0). Viimasena vaadatakse omavahelisi mänge.

Prantsusmaa on enne viimast vooru endale edasipääsu kindlustanud, niiet neil ei ole tänases mängus midagi kaalul. Austraalia võib neilt grupi võidu ära napsata vaid juhul, kui nad võidavad suurelt Taanit ning ka Prantsusmaa peab Tuneesiale selleks kaotama.

Austraalial on edasipääsuks kõik nende endi kätes. Võidu korral on nad pääsu kaheksandikfinaali kindlustanud. Juhul, kui nad Taaniga viigistavad, peavad nad lootma, et Tuneesia ei võida Prantsusmaad. Kui nii juhtuks oleks neil võrdselt neli punkti ning parema värava vahe tõttu läheksid edasi aafriklased.

Taanit rahuldab tänases mängu ainult võit ja ka sellest ei pruugi piisata juhul kui Tuneesia suudab Prantsusmaa alistada. Kui võidavad nii Taani kui ka Tuneesia, läheb edasi see rahvuskoondis, kes oma mängu suuremalt võidab, sest väravate vahe on neil mõlemal viimase mänguvooru eel sama.

Tuneesia edasipääs viimase vooru eel on kõige kaheldavam sündmus selles alagrupis. Esiteks tuleb võita Prantsusmaad võimalikult suurelt. Ka sellest ei pruugi piisata, kui samaaegselt alistab Austraalia Taani. Nende ainuke lootus on, et teine samaegselt toimuv mäng jääb viiki või võidab Taani. Ka sele tsenaariumi korral tuleb ühte või teist koondist väravate vahega edestada.