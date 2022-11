OTSEBLOGI | Austraalia võitis Taani ning läks alagrupist teisena edasi!

Oleme jõudnud kolmandasse mänguvooru seisus, kus Prantsusmaa on edasipääsu kindlustanud ning kolm ülejäänud rahvusmeeskonda hakkavad heitlema grupi teise koha peale. Vaatame lähemalt millised võimalused on kõigil kolmel koondisel edasipääsuks:

Kui koondised lõpetavad kolmanda mänguvooru järel võrdsetel punktidel vaadatakse esmalt väravate vahet. Prantsusmaal on see +4, Austraalial -2, Taanil -1 ja Tuneesial samuti -1. Kui ka see on võrdne vaadatakse üldist löödud väravate arvu (Prantsusmaa 6, Austraalia 2, Taani 1 ja Tuneesia 0). Viimasena vaadatakse omavahelisi mänge.