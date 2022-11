Otepää kahevõistluse maailmakarikasaja etapile on registreerunud 11 riiki

„Eriti hea meel on selle üle, et võimas kahevõistluse riik Austria tuleb suurima võistkonnaga - hetkeseisuga on kirjas kaheksa sportlast ning teenindavat personali on kaks korda sama palju kui sportlasi,“ ütles Markvardt ja lisas, et kahjuks on ka riike, kes erinevatel põhjustel jäävad Otepää MK-etapist kõrvale. Näiteks Läti, Poola, Šveits ja Kasahstan.

Koduse MK-etapi ettevalmistuse osas kommenteeris Markvardt, et viimase paari nädala ilmastikutingimused on lume tootmist soosinud ning samuti on maha sadanud korralik hulk lund. „Hüppemägi on üsna pea hüppevalmis - see tähendab kaetud võistluseks sobiliku lumekihiga. Murdmaarajaga läheb veel pisut aega, ainult looduslikust lumest jääb seal väheks, kuid Tehvandi keskus on varunud piisavalt kunstlund, et rada õigeks ajaks valmis saada.“