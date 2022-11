Müsteerium lahendatud. Selgus, kust pärinevad Katari koondise ultrafännid

Käimasoleva jalgpalli MM-i puhul on väga palju räägitud, et finaalturniir on jõudnud riiki, millel ei ole tegelikult jalgpalliga reaalset sidet. Katar on teinud muidugi kõik, et välismaailmale endast hea mulje jätta. Nagu selgub, siis Liibanonist lennutati kohale ka 1500 ultrafänni, kes toetasid tribüünidel häälekalt Katari koondist.