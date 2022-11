Raul Toomla MM-i kommentaar: USA ja Iraani poliitiline taust platsil välja ei paistnud

Iraan - USA 0:1

Tänaseks on USA ja Iraani vahelistest suhetest värskelt meeles Donald Trumpi lahkumine Iraani tuumaleppest ning riigile tõsiste sanktsioonide taaskehtestamine. Iraan toetab ka Venemaa invasiooni Ukrainas ja varustab Putinit relvadega. Lisadimensiooni annab siia ka korraldajamaa Katar, kellel on Iraaniga head suhted. Erinevalt USA liitlasest regioonis, Saudi Araabiast. Ning viimase ja Katari vahel oli 2017–2021 korralik tüli, mis lahendati USA ja Kuveidi vahendusel. Too veel mängu Iisrael ning piirkonna suhete võrgustik annab silmad ette selle maailma telenoveladele ja Rannamajadele.

Huvitaval kombel on see poliitiline laetus isegi FIFA-väline. Tõik, et käesoleval MM-il on jalgpalli varjutamas paljud muud teemad, on jalgpalliorganisatsiooni tegevuse tagajärg. Mitte, et FIFA seda tunnistada tahaks, enne külmub põrgu ära, kui nad seda teevad. Aga selle konkreetse mängu tausta puhul ei saa nad tõesti midagi parata.