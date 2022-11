Jan Harendi MM-i kommentaar: inglased hakkasid teisel poolajal oma mängijate kvaliteeti kasutama

Inglismaa – Wales 3:0

Kui mängu algust vaadata, siis mõlema meeskonna kodutöö oli hästi ära tehtud. Inglaste eeldatav tugevus oli Walesi jaoks selge ja nad olid sellele lähenenud meeletu kaitsetööga. Inglased olid arvestanud, et see võib juhtuda ja mängu algfaasis oli näha päris palju äärevahetusi pikkade diagonaalide abil. See ei olnud juhus, vaid hea kodutöö. Samal ajal oli selleks valmis ka Wales, kes suutis paljud käigud kinni panna. Inglismaal oli vaja toime tulla Walesi kompaktsuse ja agressiivsusega. Pigem taheti neist mööda minna, mitte nendega võidelda. Esimene poolaeg oligi veidi kompav ja plaan vs. plaan. Suures pildis võis öelda, et Walesi plaan toimis mõnevõrra paremini, sest avapoolaeg oli viigis ja asi kontrolli all, välja arvatud üks läbisööt, mis ei realiseerunud küll väravaks, aga mille puhul mängiti Walesi kaitseblokk üle.

Teisel poolajal katsetasid inglased, kas Walesi kompaktsuses on ka mingi gramm ruumi ja saadi aru, et nende kvaliteet võimaldab sellest kompaktsusest läbi minna. Kui Phil Fodenist on omajagu meedias juttu olnud ja arutletud, et ta võiks justkui rohkem mängida, siis just tema triblingust sündis karistuslöök, millest sündis avavärav. Inglased viskasid sellega Walesile kinda, mida eeldatavalt tugevam tavaliselt teeb, kui üritab mingil hetkel 1 vs. 1 olukorras jooksu panna. Esimene märk, et inglased olid poolajal midagi üle rääkinud, oligi see, et nad ei otsinud esmajoones vabasse vette minekut, vaid hakkasid rohkem üks ühele ette võtma. Tegelikult oligi kaks otsustavat minutit, kui tuli esimene värav ja siis kohe teine järgi. Otsustava ja hea pressingu tulemuseks oli 2:0 eduseis. Sealt edasi võis pigem näha seda, mida Wales on ka enne siin MM-il näidanud ehk siis head võistkonnasisest kommunikatsiooni oli vähe ning liinide vahele ja sisse tekkis palju ruumi. Inglased said järjest rohkem oma kvaliteeti näidata ja üsna pea oligi seis 3:0.