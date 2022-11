Tüli majas! Belgia tähtmängija ähvardas koondisekaaslase karjääri lõpetada

Asjas hakkasid hargnema pärast seda, kui koondise suurim staar Kevin de Bruyne tegi enne matši Marokoga meeskonna mängijate kõrge vanuse osas kriitilise märkuse.

35-aastane Jan Vertonghen oli de Bruyne märkuse peale silmnähtavalt pahane ning Maroko käest saadud kaotuse järel sõnas ta koondise kehva ründemängu kohta, et ilmselt on ka ründajad liiga vanad. Eden Hazard on näiteks juba aastaid vormist väljas, kuid vaatamata sellele on ta jätkuvalt kapten ja pääseb ikka algkoosseisu.

Nimetatud kohtumise järel läksid asjad juba füüsiliseks. Belgia väljaanne RTL Sport kirjutab, et kaotuse järel läksid meeskonna tähtmängijad de Bruyne, Hazard ja Vertonghen omavahel käsipidi kokku. Mehi pidi lahutama tulema Romelu Lukaku.

Nüüd on intsidendi kohta arvamust avaldanud ka Thibaut Courtois, kes ähvardas infokillud meediasse lekitanud mängija koondisest välja süüa. „Probleem on selles, et see, mida ajakirjanduses räägitakse, ei vasta alati tõele. Me ei pea teadma, kes jutud liikvele lasi, aga kui see välja tuleb, siis jääb see tema viimaseks päevaks koondises,“ vahendab Belgia jalgpalliportaal Walfoot maailma parima väravavahi sõnu.

Courtois sõnul toimus koondises ka suuremat sorti aruteluring, mille käigus said asjad selgeks räägitud. „Me puhusime omavahel juttu ja vahepeal tulevad sellised asjad kasuks. Ma ei usu, et igatsesime seda, aga on suur vahe arutada asju kahekesi või suure grupina. Üheskoos on probleemidele lihtsam lahendust leida.“

Belgia koondis läheb juba neljapäeval alagrupiturniiri viimases voorus vastamisi liider Horvaatiaga. Kaheksandikfinaali jõudmiseks oleks Belgial vaja kohtumine võita, või siis viigi korral loota, et Kanada alistab samal ajal Maroko vähemalt kolme väravaga.