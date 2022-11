IVAR JURTŠENKO | Sportlase suurim nõrkus „kükitab“ tema enda peas. Ennetaks?

Kas ma ikka teen kõik endast oleneva, et kasvada võimekaks sportlaseks? See on minu unistus, sinna ma ju pürgin. Kohe päris tippu välja! Suurtele areenidele, televiisorisse. Mõelda vaid, saaksin kuulsaks ja profileping tooks sisse suuri summasid. See oleks äge elu! Miljonärina... Aga kas ma ikkagi tegutsen ööpäevaringselt unelmates helendava eesmärgi nimel? Või kujutan ette, et teen kõik, mis võimalik, aga tegelikult teen poole vinnaga. Petan ennast, samuti teisi. Annan liiga lihtsasti järele siit ja sealt. Püüan pidevalt leida pidepunkte, mis annaks võimaluse järeleandmisi teha. Ja viimasel nädalal ei ole õnnestunud treeningul mitte kui midagi. Olen kehv. Peaksin vist proovima midagi muud...