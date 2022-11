Marti Pähna MM-i kommentaar: Hollandil on käik või kaks varuks

Holland - Katar 2:0

Holland sai Katari vastu lihtsad 3 punkti ja vormistas alagrupivõidu. Katari keskmine tase oli selline, mis ei nõudnudki Hollandilt teise või viimase käigu sisse panemist. Hollandlased kontrollisid väga kindlalt ja rahulikult seda mängu.

Samas olid nad kohati ka lohakad, mida näitab hästi Virgil van Dijki kehakeel, kui ta ei olnud oma meeste käitumisega pidevalt rahul. Aga kui vaadata treeneripinki, siis seal on kõik kolm mängu oldud enesekindlad.

Kokkuvõttes oli Katar tubli ja mängis hingega, kuid keskmise taseme vahe nende kahe võistkonna puhul on nii suur, et suures plaanis Katar võib-olla ise ka halvas oma mängu ja nad olid alla surutud. Mõnest kontrast said nad küll minema, kuid põhimõtteliselt olid nad suurema osas tõrjepositsioonis.

Hollandi kasuks esimese värava löönud Cody Gakpo on seda teinud kõigis kolmes mängus ning see näitab, et hollandlased on endale selleks turniiriks leidnud korraliku salarelva ja saame näha, kui kaugele nad jõuavad ja kui palju see mees lööb.

Hollandi puhul on mõttekoht muidugi see, et kui vaadata nende alagrupi koosseisu, siis tugevat vastast nad senimaani pole pidanud vastu võtma ja alagrupist purjetati üsna rahulikult läbi. Saab näha, kes neile teisest alagrupist vastu tuleb ja ilmselt on selleks USA või Iraan.

Väike küsimärk on ka see, et nende keskväljal on natuke lohakust ja võib-olla ka mitte nii voolav mäng, kui mõnel teisel meeskonnal sellel turniiril, aga sellegi poolest on pidevalt selline tunne, et neil on käik või kaks varuks ja saab huvitav olema vaadata, kuidas sellise tõeliselt suure pundi vastu hakkama saadakse.

Hollandi esimesed kaks mängu näitasid ja just Senegali vastu, et üks-üks mängus oldi tihti hädas ning üksteise mõistmist ja enesekindlust oleks rohkem vaja, kui tuleb tegutseda hästi organiseeritud kaitsebloki vastu. Rohkem on vaja tähelepanelikkust. Ja olukorras, kus hollandlased peavad värava lööma, on nad seni olnud mentaalselt lihtsas seisus.

Nende keskmine kolmik on iga mäng roteerunud ja on näha, et van Gaal natuke veel otsib, kes sinna kõige paremini sobiks. On vaja leida kindlus keskmises kolmikus, sest üleval on olemas mehed, kes vajadusel ära löövad ja kaitseliinis on van Dijkil olnud asjad senimaani suhteliselt korras.