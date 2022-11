Rocco Robert Sheini MM-i kommentaar: Ecuador oleks väärinud võitu

Enne mängu eeldasin, et Holland domineerib mängus ja otsib rohkem võimalusi väravaid lüüa. Sisetunne ütles, et Holland võidab kindlasti ja seda vähemalt skooriga 2:0 või 3:0.

Esimest pooltundi kontrollis Hollandi koondis, mille jooksul lõid ka esimese värava. Peale 25 minutit hakkas Ecuador leidma Hollandi nõrkusi ja seda eelkõige parema ääre kaudu. See aitas neid mängu tagasi tulla ja tekitada ründevõimalusi, mis omakorda andis Ecuadori mängule uue hingmaise ja enesekindluse. Vastasseis muutus tasavägisemaks ja väga võitluslikuks. Ecuador sai poolaja lõpus värava, mis kahjuks ei lugenud, aga see andis neile enesekindlust veelgi juurde. Teise poolaja algust alustas Ecuador teravalt ja survestavalt, mis viis neid kiire viigiväravani. Ecuadori koondis näitas väga ründavat jalgpalli, survestas kõrge pressiga kaitsjaid ja keskvälja mängijad ning tekitas sellega Hollandi väravale korralikku ohtu. Kui Holland oleks suutnud kiirete pikemate söötudega läbida keskvälja ja mitte jääda toppama, oleks saanud nad ka rohkem Ecuadori trahvikastini.

Minu jaoks oli üllatav, et Memphis Depay ja Matthijs De Ligt ei alustanud. Üllatav oli ka see et, Holland mängis väga rahulikult peale 1:0 väravat, kuigi oleks pidanud edasi suruma ja üritama hoida intsiatiivi.