Jalgpalli MM-i peakorraldaja: Kataris hukkus ilmselt üle 400 võõrtöölise, aga seda veel arutatakse

Hetkel maailma meedia kõrgendatud tähelepanu all olevas Kataris hukkus MM-i staadione ehitades või ehitusega seoses tuhandeid võõrtöölisi. Keegi ei tea tänaseni täpset numbrit, kuid 2021. aasta veebruaris The Guardianis avaldatud raporti kohaselt on Bangladeshi, India, Nepali, Pakistani ja Sri Lanka ametliku statistika põhjal kokku saadud number 6751.

Kuigi Katar on varasemalt need arvud vaidlustanud ja inimõigusorganisatsioonide poolt esitatud andmed tagasi lükanud, siis Al-Thawadi möönab, et vähemalt 400 hukkunu kohta on neil andmed olemas.

„Eeldatav hukunute arv jääb 400 ja 500 vahele. Mul ei ole hetkel võimalik täpset numbrit öelda, sest seda veel arutatakse,“ rääkis Kataris toimuva MM-i korraldaja Talk TV-le antud intervjuus. „Aga selge on see, et isegi üks hukkunu on liiga palju.“

Al-Thaiwadi sõnul ei hakatud ehitajate töötingimusi parandama üksnes jalgpalli MM-i silmas pidades ning seda oleks varem või hiljem tehtud: „Igal aastal on meie ehistusobjektidel turvanõudeid parandatud ning need ei ole tingitud MM-ist, vaid teadsime, et peame seda oma väärtushinnangutest lähtuvalt tegema. MM oli kõigest katalüsaatoriks. Kuna olime tähelepanu keskpunktis, mida me ka varakult mõistsime, siis lõi see aluse paljude uude algatuste sünniks, mille eesmärk ei olnud ainult seadusandluse parandamine, vaid ka selle muutmine.“

„Täna oleme jõudnud asjadega sinnamaani, kus isegi meie tulihingelisemad kriitikud peavad meid piirkonna etaloniks,“ ütles Al-Thawadi teema lõpetuseks.