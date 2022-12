RIIETUSRUUMIJUTUD | Kes oli Lõvide liider? Kes tegi enim trenni? Kes olid kõige jutukamad?

Mardi elulooraamatut lugenud teavad, kuidas tal see asi käis: trenn, trenn, vigastus, trenn, mäng, vigastus, trenn, trenn, vigastus. Kui ta oli 12-aastane, siis poleks keegi öelnud, et sellise keha peale saab ehitada sellise mehe. Ta on töökuse ideaalne näide. Roman Ubakivi süstis temasse, et kuhugi jõudmiseks peab trenni lõhkuma ja vaeva nägema. Ma ei usu, et keegi teeb Eestis praegu nii palju trenni. Kahjuks ei võta noored seda omaks, et kuhugi viib ainult ropp töö. Mardiga oli muidugi pikalt see mure, et ta oli vaikus ise. Huulilt ei tulnud ühtegi sõna. Ubakivi heitis Mardile ette, et väravavaht näeb tervet väljakut ning ta peab suu lahti tegema ja tagant juhendama. Kuigi Mart polnud selline isiksus, siis hiljem ta suutis seda.