Probleemid Itaalias: kogu Torino Juventuse juhtkond eesotsas presidendiga astus tagasi

Itaalia meedia teatel tegi Juventuse juhtkond vastava otsuse, kuna klubi on uurimise all seoses turu manipuleerimise ja raamatupidamises valeandmete esitamisega. Juventuse finantsaruanded on olnud viimasel ajal Itaalia prokuratuuri ja Itaalia turujärelevalveasutuse Consobi luubi all.