Jalgpalli MM | Belgiat üllatanud Atlandi lõvid loodavad Kataris teha ajalugu

Enne tänavust tšempionaati ei arvanud ilmselt keegi, et enne F-alagrupi viimast vooru oleme seisus, kus FIFA edetabeli 22. riik Maroko flirdib edasipääsuga. Turniiri eel peeti selle grupi suurfavoriitideks kahtlemata Horvaatiat ja Belgiat – möödunud MM-i teist ja kolmandat koondist. Kõik on läinud aga teisiti ning suure tõenäosusega jääb üks kahest suurest sõelmängude ukse taha. Viimastel aastakümnetel meeletut arengut näidanud Aafrika jalgpallikoondised on MM-ile tulnud ennegi suurte lootustega, kuid suuremat edu kellelgi ette näidata ei ole. Musta mandri parima tulemuse eest on hoolitsenud Ghana ja Kamerun, kes mõlemad on purjetanud veerandfinaali. Atlandi lõvide hüüdnime kandva Maroko koondise parim tulemus pärineb 1986. aastast, kui pääseti kaheksandikfinaali .